Masso davanti alla pedana A Portonovo mare a ostacoli per i disabili e gli anziani

A Portonovo, al molo, si staglia una passerella che promette di facilitare l'accesso al mare per disabili e anziani, in un'estate già calda come i tropici. Tuttavia, il suo vero effetto è ben diverso: ostacola e non aiuta, creando un ostacolo invece di una soluzione. La buona notizia? La speranza di migliorare presto questa situazione, perché tutti meritano di godersi il mare senza barriere.

Passerella ad ostacoli. Dovrebbe aiutare i bagnanti meno agili ad entrare in acqua e servire anche ai disabili per arrivare con la carrozzina fino al mare per fare anche loro un bagno e rinfrescarsi in questa estate partita già con temperature tropicali. Dovrebbe ma non è. Il condizionale è d'obbligo perché la passerella tutto è meno che utile a chi deve raggiungere il mare. Siamo a Portonovo, al molo, dove su un lato è stata posizionata, nell'ultima settimana, una pedana grigliata, in ferro. Da qualche anno, ad inizio stagione (quest'anno è arrivata un po' in ritardo) la passerella viene messa per disposizione del Comune e funge da servizio per i cittadini.

