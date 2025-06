Massimiliano Burato muore a 40 anni | il furgone guidato dal papà si schianta sul guardrail Ferita la mamma

Una tragica tragedia scuote Eraclea, Venezia: Massimiliano Burato, 40 anni, perde la vita in un incidente stradale mentre il furgone guidato dal pap224 si schianta contro il guardrail, ferendo gravemente anche la madre. Un momento di shock e dolore che ci ricorda quanto possa essere fragile la vita. Ora, l’intera comunità si stringe nel cordoglio, chiedendosi come una scelta improvvisa possa cambiare in un istante le sorti di tante famiglie.

ERACLEA (VENEZIA) - Il furgone sbanda e si schianta contro il guardrail: è di un uomo deceduto e una donna ferita il bilancio dell'incidente avvenuto alle 16.45. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Massimiliano Burato muore a 40 anni: il furgone guidato dal papĂ si schianta sul guardrail. Ferita la mamma

In questa notizia si parla di: furgone - schianta - guardrail - massimiliano

Si schianta con lo scooter contro un furgone: morta a 37 anni - Una tragedia ha colpito la cittĂ in una serata tranquilla quando una donna di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Massimiliano Burato muore a 40 anni: il furgone guidato dal papĂ si schianta sul guardrail. Ferita la mamma; Incidente mortale mentre va al lavoro, motociclista perde la vita; Schianto sulla statale 131: furgone contro guardrail, poi si ribalta.

Furgone contro il guardrail: morto un giovane uomo. Viaggiava con i genitori, ferita la mamma, papà sotto choc - Il furgone sbanda e si schianta contro il guardrail: è di un uomo deceduto e una donna ferita il bilancio dell'incidente avvenuto alle ... Riporta ilgazzettino.it

Furgone contro il guardrail: un morto. Ipotesi malore del conducente prima della sbandata - Il furgone sbanda e si schianta contro il guardrail: è di una persona deceduta il bilancio dell'incidente avvenuto alle 16. Scrive ilgazzettino.it