Massacrano 28enne e gli rompono le ossa per uno sguardo a una ragazza fidanzata | arrestati 7 giovani

Una tranquilla sera si è trasformata in un incubo: un giovane di 28 anni vittima di un'aggressione brutale per uno sguardo a una ragazza già fidanzata. La furia dei sette aggressori, di cui due in carcere e cinque ai domiciliari, ha lasciato il ragazzo con le ossa rotte e tra le corsie dell'ospedale. Una vicenda che scuote l'intera comunità e solleva domande su sicurezza e violenza urbana. Continua a leggere

Due giovani in carcere e cinque ai domiciliari è il bilancio di una violenta aggressione di cui vittima è un 28enne. È finito in ospedale con le ossa rotte, per uno sguardo di troppo ad una ragazza fidanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Massacrano 28enne e gli rompono le ossa per uno sguardo a una ragazza fidanzata: arrestati 7 giovani.

