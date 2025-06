Marvel Rivals | Anticipazioni sulla Stagione 3

Preparati a scoprire cosa riserva la stagione 3 di Marvel Rivals! Le prime indiscrezioni trapelate su Twitch svelano dettagli sorprendenti sul prossimo capitolo di questo hero shooter gratuito di NetEase, ispirato all’universo Marvel. Con l’anticipazione di nuovi eroi, aggiornamenti entusiasmanti e una data di debutto ormai vicina, l’attesa cresce. Ma quali sorprese ci aspettano? Ecco tutto quello che devi sapere sulle anticipazioni della nuova stagione.

Le prime indiscrezioni trapelate da Twitch hanno svelato in anticipo numerosi dettagli sulla Stagione 3 di Marvel Rivals, il hero shooter gratuito targato NetEase ispirato all’universo Marvel. Anche se non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori, tutto lascia intendere che la nuova stagione inizierà l’11 luglio, in coincidenza con la fine del Battle Pass attuale. E porterà con sé grandi novità, nuovi eroi e una valanga di contenuti cosmetici. Marvel Rivals – Gamerbrain.net Il titolo della terza stagione sarà “The Abyss Awakens” (Il risveglio dell’Abisso). L’atmosfera si preannuncia più oscura e intensa rispetto alle stagioni precedenti, con un’ambientazione che ruoterà intorno a nuove minacce, skin dal design venomizzato e missioni tematiche. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net