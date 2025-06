Martha Louise di Norvegia accompagna la figlia alla sfilata per il Pride | è il primo royal coming out

Un momento storico e di grande emozione si è vissuto il 28 giugno a Oslo, dove oltre 100mila persone hanno invaso le strade per il Pride. Tra i protagonisti, Martha Louise di Norvegia, principessa e simbolo di coraggio, ha sfilato fianco a fianco con la sua famiglia, sostenendo con orgoglio i diritti e l’autenticità di ogni individuo. Un gesto che segna il primo royal coming out in Norvegia, aprendo nuove strade di inclusione e rispetto.

C'erano più di 100mila persone, sabato 28 giugno, per le strade di Oslo alla sfilata in occasione del Pride. Tra queste, anche Martha Louise di Norvegia, figlia di re Harald e sorella del principe Haakon. Accompagnata dal marito, lo sciamano Durek Verrett, la principessa ha partecipato con orgoglio alla manifestazione – in programma in parallelo in varie città – per celebrare l'accettazione sociale e l'auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali, non-binarie, intersessuali e queer. L'occasione per sostenere pubblicamente i diritti civili e legali di queste persone e, più in generale, l'orgoglio gay.