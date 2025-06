Marracash infiamma San Siro e riceve la maglia numero 10 dell’Inter

Marracash infiamma San Siro e riceve la maglia numero 10 dell’Inter, un riconoscimento che testimonia il suo impatto nel panorama musicale italiano. Dopo successi come Bibione e Napoli, il rapper milanese ha fatto vibrare i cuori dei fan milanesi con due concerti sold out nello stadio più iconico della città. L’Inter, riconoscendo il suo talento e il suo ruolo di icona, ha voluto rendere omaggio a Marracash, consegnandogli questo prestigioso premio.

Prosegue con successo il primo tour negli stadi di Marracash, uno dei protagonisti più influenti del panorama musicale italiano. Dopo le date a Bibione e Napoli, il rapper milanese ha fatto tappa nella sua città, Milano, con due concerti sold out allo Stadio San Siro. L’Inter lo ha omaggiato con la nuova maglia. OMAGGIO – Per celebrare l’impresa del rapper italiano, anche l’ Inter ha voluto rendere omaggio all’artista. Il club nerazzurro ha infatti regalato a Marracash una maglia ufficiale della stagione in corso, personalizzata con il suo nome e il numero 10. Un gesto significativo, che testimonia l’affetto e il legame tra il mondo del calcio e quello della musica. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marracash infiamma San Siro e riceve la maglia numero 10 dell’Inter

In questa notizia si parla di: marracash - siro - maglia - inter

Il primo rapper negli stadi italiani: Marracash conquista San Siro il 25 giugno - irraggiungibile: Marracash, il protagonista di questa rivoluzione musicale, si prepara a scrivere una pagina storica nell'hip hop italiano.

Marracash infiamma San Siro, l’Inter lo omaggia con una maglia personalizzata Vai su X

Marracash infiamma San Siro, l'Inter gli regala la maglietta: Grazie; Marracash infiamma San Siro, l’Inter lo omaggia con una maglia personalizzata; Marracash fa doppietta di live a San Siro e riceve in regalo la maglia numero 10 nerazzurra: Grazie....

Marracash infiamma San Siro e riceve la maglia numero 10 dell’Inter - Prosegue con successo il primo tour negli stadi di Marracash, uno dei protagonisti più influenti del panorama musicale italiano. Scrive inter-news.it

Marracash infiamma San Siro, l’Inter lo omaggia con una maglia personalizzata - Il popolarissimo rapper si è esibito in due concerti consecutivi nello stadio milanese, mandando in delirio i suoi fan ... Come scrive fcinter1908.it