Marquez stuzzicato in TV sull'infortunio alle parte intime | Mamma non sa se la farai nonna

Il weekend ad Assen ha regalato emozioni intense a Marc Marquez, tra cadute, vittorie e colpi di scena familiari. Stuzzicato in TV sull'infortunio alle parti intime, il pilota spagnolo ha fatto emergere tensioni e preoccupazioni che vanno oltre la pista. Una vicenda che coinvolge tutta la famiglia e che ancora una volta sottolinea quanto il mondo del motociclismo sia imprevedibile. Continua a leggere per scoprire i retroscena di un episodio che ha lasciato il segno.

Al pilota spagnolo è successo di tutto nel week-end del Gran Premio di Assen, dalla doppia caduta nelle libere fino al trionfo nella gara durante la quale ha beneficiato dell'infortunio del fratello, Alex. "Non sono felice al 100% perchĂ© mio padre mi ha detto cosa è successo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

