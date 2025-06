Marquez maestro di difesa di sé stesso e di Alex E punge Bezzecchi

In un mondo che premia l'ardore, Marc Marquez dimostra che la vera forza risiede anche nella strategia e nella calma. Alla fine di una gara memorabile, invece di sfoderare l'ennesima corsa sfrenata, il campione spagnolo ha sorpreso tutti con un approccio più tattico, smentendo le critiche sulla mancanza di aggressività del fratello. Un esempio di maturità e intelligenza sportiva che lascia il segno: a volte, la vittoria più grande è quella ottenuta con la testa.

Per una volta Marc ha vinto non correndo all'attacco. E dopo la gara ha sbottato con chi accusava il fratello di poca aggressività : “Irrispettoso dire che non mi ha attaccato. Allora anche Marco non ci ha provato?”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marquez maestro di difesa (di sé stesso e di Alex). E punge Bezzecchi

“Ho vinto la Sprint senza essere il più veloce, mentre nelle altre gare accadeva diversamente. Oggi non lo ero ma è arrivata lo stesso la vittoria. Bisogna lavorare sul T3 e provare a essere più vicini ad Alex e Pecco. Le mie condizioni dopo la caduta? Quando Vai su Facebook

