Marotta | Prendere Chivu è stato atto di coraggio! Leoni sul taccuino dell’Inter

Giuseppe Marotta, con la sua proverbiale determinazione, ha annunciato un gesto di grande coraggio: l'acquisto di Chivu, simbolo di un'intera generazione. Prima di Inter-Fluminense, il dirigente nerazzurro ha sottolineato l'importanza di difendere la storia e i valori del club, facendo emergere la volontà di continuare a scrivere pagine prestigiose. Le sue parole sono un chiaro segnale: l'Inter è pronta a sfide ancora più ambiziose e a lasciare il segno nel calcio mondiale.

Giuseppe Marotta si è espresso nel pre-partita di Inter-Fluminense, match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Di seguito le sue parole. LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a Sport Mediaset prima del fischio d'inizio di Inter-Fluminense: «Noi teniamo molto a proseguire quest'esperienza molto bella e, soprattutto, a difendere la storia di questo Club. Quella di Chivu è stata una scelta molto ponderata, siamo stati coraggiosi. una scelta migliore non potevamo farla. Bonny? Non nascondo che siamo ai dettagli. Spero si possa concludere nella giornata americana di oggi, che il calciatore possa dunque espletare subito le visite mediche.

