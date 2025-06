Mario Paciolla senza giustizia Il governo colombiano di sinistra non collabora la Procura di Roma archivia | Fu suicidio

Nessuna verità emerge nel caso di Mario Paciolla: il governo colombiano di sinistra non collabora, e la procura di Roma archivia la sua morte come suicidio. Un’altra ferita aperta per chi lotta affinché giustizia prevalga, come nel dramma di Giulio Regeni. L’assenza di risposte lascia un vuoto che ci interroga sul valore della solidarietà internazionale e sulla tutela dei diritti di chi opera nel mondo. La battaglia per la verità continua.

Niente giustizia per Mario Paciolla, il giornalista napoletano “suicidato” in Colombia e sul quale non c’è collaborazione da parte delle autorità colombiane, come per Giulio Regeni in Egitto. L’ultima brutta notizia arriva dall’Italia, però: il gip di Roma ha archiviato l’inchiesta sulla morte del trentatreenne cooperante napoletano trovato senza vita nella sua abitazione a San Vicente del Caguàn, in Colombia nel luglio del 2020, dove operava per le Nazioni Unite. Il giudice ha accolto la richiesta sollecitata dalla procura a cui si era opposta la famiglia. I pm avevano chiesto due volte l’archiviazione: nel primo caso il gip aveva disposto ulteriori indagini, ora invece il giudice ha accolto la richiesta della procura di Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mario Paciolla senza giustizia. Il governo colombiano di sinistra non collabora, la Procura di Roma archivia: “Fu suicidio”

