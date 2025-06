Mario Paciolla impiccato in Colombia il gip archivia il caso I genitori | Non si è ucciso lotteremo

La decisione del gip di Roma di archiviare il caso di Mario Paciolla ha acceso un forte senso di delusione tra i familiari, che definiscono questa scelta "orribile". Il giovane napoletano, trovato morto in circostanze ancora oscure in Colombia nel luglio 2020, rappresenta un simbolo di ingiustizia e mistero. La loro lotta per la verità e la giustizia continuerà , perché non si arrenderanno finché non sarà fatta piena luce su questa tragica vicenda.

È una decisione che lascia amarezza, e che i familiari definiscono "ortaggiosa", quella del gip di Roma di archiviare l'inchiesta sulla morte di Mario Paciolla, il 33enne napoletano trovato morto nel luglio 2020 in circostanze mai del tutto chiarite a San Vicente del Caguà n, in Colombia, dove. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: mario - paciolla - colombia - impiccato

Mario Paciolla, non fu suicidio: inchiesta su un caso ancora aperto - La morte di Mario Paciolla, cooperante italiano in Colombia, continua a sollevare interrogativi. Nonostante la versione ufficiale parli di suicidio, l'inchiesta di Fanpage.

Mario Paciolla morto impiccato in Colombia, la mamma chiede di non archiviare il caso: «Mio figlio non si è to; Morte di Mario Paciolla, il gip si riserva di decidere sulla seconda richiesta di archiviazione; Colombia uccide, Italia archivia.

Mario Paciolla, gip di Roma archivia l'inchiesta sulla sua morte. I familiari: «Continueremo a lottare» - Il gip di Roma ha archiviato l’inchiesta sulla morte di Mario Paciolla, il 33enne cooperante napoletano trovato senza vita nella sua abitazione a San Vicente del Caguàn, in Colombia nel luglio del ... Segnala ilmattino.it

Colombia: gip Roma archivia indagini su morte Mario Paciolla - (LaPresse) – – Il gip di Roma ha disposto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Mario Paciolla, cooperante italiano dell’Onu trovato morto nel luglio 2020 in Colombia in ... lapresse.it scrive