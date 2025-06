Mario Paciolla il Tribunale di Roma archivia il caso I famigliari | Non si è suicidato ora lotteremo per la verità

La tragica vicenda di Mario Paciolla, il cooperante italiano trovato morto in Colombia nel 2020, continua a suscitare emozioni e interrogativi. Nonostante l’archiviazione del caso da parte della procura di Roma, la famiglia e le opposizioni chiedono giustizia e verità . La lotta per fare luce su questa misteriosa scomparsa è solo all’inizio: non ci fermeremo finché non si scoprirà tutta la verità .

La morte di Mario Paciolla resta avvolta nel mistero: l’indagine della procura di Roma è stata archiviata dal giudice, dunque il processo non si farĂ . La famiglia ha espresso “dolore” e “stupore”. Le opposizioni – da Azione ad Avs, con Pd e M5s – sono compatte nel chiedere ulteriori indagini. Il cooperante italiano è stato trovato privo di vita in Colombia nel luglio 2020, dove lavorava per le Nazioni Unite. Il corpo del 30enne napoletano è stato trovato nella sua abitazione, a San Vicente del CaguĂ n, in circostanze mai chiarite. Ma sono gli inquirenti stessi a non aver fiducia nell’impianto accusatorio: la procura ha chiesto l’archiviazione per la seconda volta (con l’opposizione dei famigliari della vittima). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mario Paciolla, il Tribunale di Roma archivia il caso. I famigliari: “Non si è suicidato, ora lotteremo per la verità ”

In questa notizia si parla di: mario - paciolla - roma - tribunale

Mario Paciolla, non fu suicidio: inchiesta su un caso ancora aperto - La morte di Mario Paciolla, cooperante italiano in Colombia, continua a sollevare interrogativi. Nonostante la versione ufficiale parli di suicidio, l'inchiesta di Fanpage.

La mia più profonda solidarietà alla famiglia di Mario Paciolla, dopo la decisione del Tribunale di Roma di archiviare il caso. Ribadisco il mio impegno personale e politico affinché non venga mai meno la ricerca della verità . A loro, oggi più che mai, va il mio a Vai su X

Caso Paciolla, il Tribunale archivia Il Tribunale di Roma ha archiviato l'inchiesta sulla morte di Mario Paciolla, il 33enne cooperante trovato senza... Vai su Facebook

Il Tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per la morte di Mario Paciolla; Mario Paciolla, il Tribunale di Roma archivia il caso. I famigliari: “Non si è suicidato, ora…; Il tribunale di Roma archivia il caso Paciolla, il dolore della famiglia: «Mario è stato ucciso».

Morte di Mario Paciolla, le reazioni all’archiviazione del caso: “Subito in piazza coi genitori” - Critiche alla decisione del Tribunale di Roma, opposizione compatta nel rilanciare la battaglia per la verità sulla morte del cooperante ... Da fanpage.it

È stata archiviata l’indagine sulla morte di Mario Paciolla, il cooperante italiano dell’ONU morto in Colombia nel 2020 - Il tribunale di Roma ha deciso l’archiviazione dell’inchiesta per la morte di Mario Paciolla, cooperante italiano dell’ONU trovato morto nel 2020 nella sua casa in Colombia. ilpost.it scrive