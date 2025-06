Mario Paciolla gip di Roma archivia indagini su morte in Colobia

La decisione del gip di Roma di archiviare le indagini sulla tragica morte di Mario Paciolla, cooperante dell’Onu, chiude un capitolo ancora avvolto nel mistero. Dopo mesi di attese e approfondimenti, il giudice ha accolto la richiesta di non procedere, sancendo una svolta importante nelle indagini. La vicenda di Paciolla rimane un caso emblematico di come il dolore e l’incertezza possano sfidare la giustizia, lasciando aperto il dibattito sulla verità.

Il gip di Roma ha disposto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Mario Paciolla, cooperante italiano dell’Onu trovato morto nel luglio 2020 in Colombia in circostanze mai chiarite. La decisione è arrivata lo scorso 19 marzo, dopo che i pubblici ministeri avevano presentato una seconda richiesta di archiviazione: la prima era stata respinta, con richiesta di ulteriori approfondimenti. Stavolta, invece, il giudice ha accolto la posizione della procura. La manifestazione di marzo. Una manifestazione davanti al Tribunale di Roma il 19 marzo per chiedere verità e giustizia per Mario Paciolla, il cooperante Onu trovato morto in Colombia il 15 luglio 2020 in circostanze non ancora del tutto chiarite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mario Paciolla, gip di Roma archivia indagini su morte in Colobia

