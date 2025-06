Mario Paciolla archiviata l' indagine sulla sua morte | nessuna prova concreta per andare avanti

La vicenda di Mario Paciolla si chiude senza colpevoli, dopo che la procura ha ottenuto l’archiviazione dell’indagine per mancanza di prove concrete. La decisione, accolta dal giudice, arriva nonostante la ferma opposizione della famiglia, che sperava in una verità più definita. Ora, il caso sembra definitivamente chiuso, lasciando dietro di sé un mistero irrisolto e un dolore ancora vivo.

Accolta dal giudice la richiesta della procura, nonostante la ferma opposizione della famiglia della vittima: mancano prove concrete per configurare un reato o per individuare eventuali colpevoli.

