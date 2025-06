Mario Paciolla archiviata l’indagine sulla morte | per i giudici fu suicidio

La tragica morte di Mario Paciolla, cooperante italiano, ha suscitato emozioni e polemiche in tutto il paese. Dopo quasi quattro anni di indagini, il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare il caso, ritenendo che si sia trattato di un suicidio. Una decisione che chiude un capitolo doloroso, lasciando però ancora molte domande senza risposta e alimentando il dibattito pubblico. Scopriamo insieme i dettagli di questa complessa vicenda.

Il Tribunale di Roma chiude il caso tra amarezza e polemiche. Il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare l'inchiesta sulla morte di Mario Paciolla, cooperante italiano trovato morto in Colombia il 15 luglio 2020. La decisione è arrivata a quasi quattro mesi dall'ultima udienza, in cui per la seconda volta la Procura di Roma aveva chiesto la chiusura del caso. Secondo i giudici, Paciolla si sarebbe tolto la vita, ma la decisione lascia sgomenti i familiari, i legali e chi ha seguito da vicino la vicenda. L'inchiesta giornalistica di Fanpage.it aveva infatti evidenziato numerose incongruenze e contraddizioni nella versione ufficiale dei fatti, quella fornita dalle autorità colombiane e accolta anche dalla magistratura italiana.

