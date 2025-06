Mario Balotelli una meta esotica per un finale Super

Mario Balotelli, una meta esotica per un finale super, avrebbe meritato il massimo in campo. La sua maturità ormai evidente a quasi 35 anni rivela un talento nascosto dietro scelte e occasioni sfumate. Se avesse avuto la testa di oggi, molte pagine della sua storia sarebbero state diverse, più ricche di successi e meno di rimpianti. Un talento così potente merita di essere celebrato nella sua forma più autentica e completa.

Il vero peccato è che questa versione di Mario non sia coincisa con la miglior versione del calciatore Balotelli. A Belve - ma anche nella vita reale - si è vista la piena maturità raggiunta dal quasi (ad agosto) 35enne che ha dato al calcio meno di quanto avrebbe potuto. Avesse avuto allora la testa che ha ora, molte pagine del romanzo su Balotelli non sarebbero state scritte e tutto quel talento sarebbe stato aggiornato per essere utile nel tempo. Fino a ora. Con i "se" non si fa la storia, infatti stiamo fantasticando, ma se Mario si fosse impadronito prima del Balotelli che andava in campo, ora sarebbe comodamente in una squadra di serie A a fare da centravanti di riferimento - d'altronde l'andazzo è quello del ritorno degli ultratrentenni.

Balotelli e il Genoa, aria di addio: possibile ritorno in Turchia - MSN - Tuttosport lo dà come possibile sbocco, non escludendo peraltro anche quello di una meta più esotica ovvero il Brasile dove il ... Secondo msn.com

Balotelli, Zaniolo, Gila, Tchaouna, Moukoko: le 5 trattative che vi siete persi oggi (25/06) - Balotelli offerto al Murcia, Zaniolo al PSV. Come scrive eurosport.it