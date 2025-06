Marino 28enne aggredito a calci e pugni lo scorso 1° Maggio I Carabinieri arrestano 7 persone tra cui una donna e denunciano un minore

Una tranquilla giornata a Marino si è trasformata in un incubo quando, lo scorso 1° maggio, un ragazzo di 28 anni è stato brutalmente aggredito a calci e pugni. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all’arresto di sette persone, tra cui una donna e un minore. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza urbana. La vicenda dimostra come la giustizia sia sempre in azione per ripristinare la serenità cittadina.

MARINO – Sei ragazzi ed una ragazza, di età compresa tra i 22 ed i 33 anni, sono stati arrestati

