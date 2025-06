Marinelli propone un congresso rifondativo del Pd in Abruzzo

Il Partito Democratico dell’Abruzzo si appresta a scrivere un nuovo capitolo, puntando a una rinascita autentica e condivisa. Con coraggio e determinazione, il segretario regionale Daniele Marinelli ha annunciato un congresso “rifondativo”, invitando tutte le iscritte e gli iscritti a partecipare attivamente a questa importante fase di rinnovamento. È l’inizio di un percorso che mira a rafforzare i valori fondanti e a rilanciare il ruolo del PD nel territorio.

Il Partito Democratico dell’Abruzzo si prepara a un momento di svolta. Con una lettera inviata alle iscritte e agli iscritti, il segretario regionale Daniele Marinelli ha annunciato la messa a disposizione del proprio mandato e la volontà di promuovere un congresso “rifondativo” del Pd Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

