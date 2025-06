Marianella spiazza | Ecco cosa mi hanno detto su Chivu all’Inter

Massimo Marianella svela un lato inaspettato di Chivu, il nuovo tecnico dell’Inter: la sua determinazione e il fascino che ha conquistato tutti, anche fuori dal campo. Con parole piene di entusiasmo, Marianella ci mostra un Chivu diverso da quello che conoscevamo, capace di sorprendere e ispirare la squadra. Ma quali sono i retroscena più sorprendenti? Scopriamolo insieme, perché questa storia potrebbe cambiare le carte in tavola.

Massimo Marianella ha rivelato un retroscena su Chivu, divenuto nuovo tecnico dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Inter in vista del match col Fluminense: LE PAROLE – «Chivu ha iniziato molto bene e se chiedi anche internamente che approccio ha dato tutti ti rispondono in termini entusiasti. Non conta il fatto che fosse uno di casa, era andato via da pochi mesi e ha avuto un buon approccio nel calcio che conta al Parma. Sta facendo anche un lavoro umano, sono tutti piacevolmente stupiti in positivo per come abbia preso in mano la situazione con personalità e savoir faire. 🔗 Leggi su Internews24.com