Maria Cristina Busi Ferruzzi è la nuova presidente dell' azienda di bibite Sibat Tomarchio

Con la sua lunga esperienza e visione innovativa, Maria Cristina Busi Ferruzzi apre un nuovo capitolo per Sibat Tomarchio, consolidando il suo ruolo di eccellenza nel panorama agroalimentare siciliano. Questa nomina segna un passo importante verso una gestione sempre più orientata alla qualità e alla valorizzazione delle tradizioni locali, promettendo un futuro brillante per l’azienda e per il territorio che rappresenta.

Nuova governance per Sibat Tomarchio, storica azienda siciliana - fondata nel 1920 ad Acireale - oggi punto di riferimento territoriale per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane. Alla presidenza del Consiglio di amministrazione è stata nominata Maria Cristina Busi Ferruzzi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: maria - cristina - busi - ferruzzi

Scrittori in Borgo | Presentazione del romanzo 'La valle di Giosafat" di Maria Cristina Cabani - Mercoledì 4 giugno alle ore 18, presso la Nunziatina, si svolgerà la presentazione del romanzo "La valle di Giosafat" di Maria Cristina Cabani.

Maria Cristina Busi Ferruzzi è la nuova presidente dell'azienda di bibite Sibat Tomarchio; Maria Cristina Busi Ferruzzi è la nuova presidente di Sibat Tomarchio; Busi Ferruzzi è la nuova presidente di Sibat Tomarchio.

È lady Coca Cola il nuovo leader degli industriali catanesi: eletta Maria Cristina Busi Ferruzzi - La bolognese (ma catanese d’adozione) Maria Cristina Busi Ferruzzi, da 40 anni presidente di Sibeg Coca- Da lasicilia.it

Sicilia, ethical company al femminile | Mediterranews - All’evento del Rotary International, Distretto 2110 Sicilia e Malta (1 aprile, Siracusa) l’intervento di Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente Acies: Holding che guida le linee strategiche ... Scrive mediterranews.org