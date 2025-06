Marghera Estate si comincia con la Giovane Orchestra Metropolitana

Marghera Estate torna a farci vivere le calde serate di musica e convivialità, e quest’anno si apre con una vera celebrazione del talento giovane: la Giovane Orchestra Metropolitana, che festeggia il suo decennale. Dal 1° luglio in piazza Mercato, l’evento promette emozioni e sorrisi con un calendario ricco di performance indimenticabili. Non perdere questa occasione di immergerti in un’atmosfera unica all’insegna della cultura e della passione musicale.

Da martedì 1° luglio torna per il 45° anno, in piazza Mercato, la storica rassegna Marghera Estate. Apre il programma la Gom - Giovane Orchestra Metropolitana, che a sua volta celebra il decennale della propria attività di laboratori orchestrali eseguendo alcuni brani tratti dalle più famose. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: marghera - estate - giovane - orchestra

Marghera Estate 2025: il programma completo - Marghera Estate 2025 torna a illuminare l’estate veneziana con un programma ricco e coinvolgente. Per il 45° anno, Piazza Mercato si trasforma nel cuore pulsante di musica, cinema e tanta allegria.

Da domani sera torna per il 45° anno Marghera Estate, la storica rassegna che anima #PiazzaMercato con musica, cinema e tanto divertimento! Ad aprire il programma sarà la GOM Giovane Orchestra Metropolitana, che festeggia 10 anni di attività regal Vai su X

Non solo musica in piazza mercato a #Marghera dal 1 luglio al 20 luglio, #mercatini serali dal martedì al venerdì dalle 16 alle 22 Vi aspettiamo in piazza Se vuoi partecipare ai mercatini come espositore manda un messaggio whatsapp al 347 814 1112 Vai su Facebook

Marghera Estate, si comincia con la Giovane Orchestra Metropolitana; Marghera Estate: da martedì 1° luglio il via, in piazza Mercato, tra musica e cinema; Al via la 45^ edizione di “Marghera Estate”.

Marghera Estate, si comincia con la Giovane Orchestra Metropolitana - Martedì 1° luglio il primo appuntamento della rassegna che trasforma piazza Mercato in un teatro a cielo aperto ... Secondo veneziatoday.it

Marghera Estate 2025: il programma completo - Torna per il 45° anno in Piazza Mercato a Marghera, la storica rassegna Marghera Estate: dal 1° al 18 luglio con Non solo cover, il consueto programma musicale, e dal 25 luglio al 31 agosto con la ras ... Lo riporta veneziatoday.it