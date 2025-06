‘Mare Nostrum Crocevia di Culture’ il corto che vale il premio per il ‘Giannone’

Al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, i talentuosi studenti del liceo Pietro Giannone di Benevento hanno conquistato il premio con il loro cortometraggio "Mare Nostrum Crocevia di Culture". Un riconoscimento che celebra creatività, passione e impegno, sottolineando l’importanza della diversità culturale. Questo successo testimonia come i giovani siano i veri protagonisti di un futuro ricco di speranze e di nuove prospettive. La loro vittoria apre le porte a infinite possibilità.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande soddisfazione al BCT- Festival Nazionale del Cinema e della Televisione per gli alunni frequentanti il percorso Clio del liceo classico Pietro Giannone di Benevento. Nella serata finale del 29 giugno gli alunni delle classi seconda A e seconda F sono stati premiati, nella sezione “Io Esisto”, dedicata alle scuole, per la realizzazione di un cortometraggio, “Mare Nostrum Crocevia di Culture”, che ha fatto dell’accoglienza e dell’inclusione il filo conduttore di un percorso di riflessione sulle difficoltà di chi, scappando dalla propria terra martoriata dalla guerra, si vede costretto ad inserirsi in una realtà profondamente diversa dalla propria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it