Marco Toffaloni condannato a 30 anni per la strage di piazza della Loggia | Non aveva altro motivo per essere lì

Un oscuro capitolo della storia italiana si riapre con la condanna di Marco Toffaloni a 30 anni per la strage di Piazza della Loggia. Le motivazioni del Tribunale per i Minorenni di Brescia dipingono un quadro inquietante: il giovane, allora 16enne, avrebbe avuto un ruolo ben preciso nell’attentato. Un processo che scuote le coscienze e solleva domande ancora irrisolte sulla giustizia e sulla verità di quegli eventi. Continua a leggere.

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha pubblicato le 337 pagine di motivazioni della condanna in primo grado a 30 anni di reclusione per Marco Toffaloni. Secondo i giudici, l'allora 16enne non aveva altro motivo per essere in piazza della Loggia il 28 maggio del 1974 "se non per partecipare all'esecuzione dell'eccidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

