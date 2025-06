Marco Mengoni e il corsetto delle polemiche Io dico che serve più coerenza tra look e musica

a riflettere sull'importanza di un'arte autentica e coerente, dove l'immagine e la musica si incontrano per raccontare una storia sincera. Solo così il pubblico può percepire il vero messaggio dell'artista, senza inutili distracts. È fondamentale chiedersi: quanto deve il look riflettere il cuore della sua musica? Proviamo a scoprirlo insieme.

In questi giorni, i look di Mengoni – in particolare i celebri corsetti scelti per il tour – hanno acceso il dibattito. Li ho osservati anch’io, come si osservano le scelte di scena di ogni artista. E da lì ho iniziato a chiedermi: cosa ci vuole raccontare Mengoni, oggi? C’è coerenza tra ciò che mostra e ciò che canta? Perché la musica, l’immagine, il corpo, fanno parte dello stesso racconto. Nei consueti nove punti di questo blog voglio provare a rispondere. Con argomenti, senza offese. Con gusto, senza moralismi. Cominciamo. 1. La perfezione come limite Mengoni è ineccepibile. Intonato, preciso, studiatissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marco Mengoni e il corsetto delle polemiche. Io dico che serve più coerenza tra look e musica

In questa notizia si parla di: mengoni - coerenza - look - musica

Pioggia di critiche per Marco Mengoni dopo il look con il corsetto. Voi cosa ne pensate? #mengoni #marcomengoni #musica #italia Vai su Facebook

Blog | Marco Mengoni e il corsetto delle polemiche. Io dico che serve più coerenza tra look e musica; Giù le mani da Marco Mengoni: il miserabile delirio degli omofobi; I look di Marco Mengoni che hanno scatenato la polemica.

Marco Mengoni e il corsetto delle polemiche. Io dico che serve più coerenza tra look e musica - In questi giorni, i look di Mengoni – in particolare i celebri corsetti scelti per il tour – hanno acceso il dibattito. ilfattoquotidiano.it scrive

Achille Lauro difende Mengoni da critiche look: "Rispettare scelte artistiche" - E sullo show del collega: "Penso sia pazzesco, uno dei più ambiziosi nel panorama attuale" ... Da msn.com