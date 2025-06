Marche l’ordine del giorno del Consiglio di martedì 1° luglio 2025

Il Consiglio regionale si riunisce martedì primo luglio alle 10 per affrontare temi cruciali che plasmeranno il nostro territorio. L’ordine del giorno include la proposta di legge dei consiglieri Latini e Pasqui, volta a riformare le norme sulle attività estrattive. Un dibattito importante che potrebbe segnare un nuovo passo verso uno sviluppo più sostenibile. Scopriamo insieme quali sono le sfide e le opportunità all’orizzonte.

Consiglio regionale convocato per martedì primo luglio a partire dalla ore 10. All’ordine del giorno la proposta di legge, a iniziativa dei consiglieri Dino Latini e Gianluca Pasqui, che va a modificare le norme per la disciplina delle attività estrattive (relatori Dallasta e Casini). All’esame dell’Aula anche la pdl – a iniziativa dei Consiglieri Putzu, Ausili, Baiocchi, Assenti, Borroni, Livi, Battistoni, Bilò, Marinelli, Marinangeli e Rossi – riguardante “Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche” (relatori Putzu e Mastrovincenzo). Iscritta, inoltre, all’odg la proposta di legge – firmatari Dino Latini, Maurizio Mangialardi, Gianluca Pasqui, Pierpaolo Borroni – che reca modifiche alla legge regionale 2395 in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali (relatori Assenti e Carancini). 🔗 Leggi su Lapresse.it