Marche Acquaroli su continuità territoriale | cresce l’attrattività e si potenzia un servizio essenziale

Oggi si apre un nuovo capitolo per le Marche, con il potenziamento della continuità territoriale che rafforza la connessione tra regione e mondo. La chiusura del bando garantirà collegamenti aerei essenziali, rendendo le Marche ancora più attrattive e accessibili. Questo passo rappresenta un segnale concreto dell’attenzione verso il nostro aeroporto e il suo ruolo chiave nel successo turistico e economico regionale, che nel 2024 ha raggiunto risultati straordinari.

“Oggi è una giornata importante per il potenziamento della continuità territoriale nelle Marche. Con la chiusura del bando saranno garantiti collegamenti aerei essenziali che renderanno la nostra regione ancora più attrattiva e accessibile. È un ulteriore e concreto segnale dell’ attrattività delle Marche e dell’attenzione verso il nostro aeroporto, che nel 2024 aveva sfiorato il record storico di passeggeri e si era posizionato nella Top10 dei migliori aeroporti per crescita passeggeri rispetto al 2023 in Italia”. Queste le parole rilasciate oggi pomeriggio del governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Lapresse.it