Marche Acquaroli | Isi nominato Commissario alta velocità adriatica

Oggi a Palazzo Chigi è stato firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica. Vista la rilevanza strategica dell’infrastruttura, è stato scelto come Commissario Aldo Isi, attuale amministratore delegato di RFI, sottolineando l’importanza di questo intervento per il futuro delle connessioni italiane. Con la nomina del ...

“Oggi a Palazzo Chigi è stato firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica. Vista la rilevanza strategica dell’infrastruttura è stato scelto come Commissario straordinario l’attuale amministratore delegato di RFI Aldo Isi, ad ulteriore dimostrazione della centralità e del rilievo che questo intervento riveste per il Governo tutto. Con la nomina del Commissario straordinario si attua un abbattimento dei tempi, delle procedure, delle burocrazie autorizzati e imprimendo una velocizzazione fondamentale per dotare anche le Marche dell’ Alta Velocità “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Acquaroli: Isi nominato Commissario alta velocità adriatica

In questa notizia si parla di: commissario - adriatica - marche - acquaroli

Linea Adriatica, Salvini propone Aldo Isi come commissario straordinario per i lavori di potenziamento - Salvini lancia una nuova sfida per il potenziamento della linea adriatica, proponendo Aldo Isi come commissario straordinario.

ATTI ISPETTIVI PNRR La Giunta Acquaroli scappa, non risponde, sfugge agli atti ispettivi che abbiamo presentato per chiedere conto dello stato di attuazione del PNRR nelle Marche. Come recentemente ribadito dal Commissario europeo di Fratelli d’Italia (in Vai su Facebook

Alta Velocità Adriatica, Acquaroli: ''A Palazzo Chigi nominato il commissario straordinario''; Epopea sul bypass dei veleni: il primo round tra Acquaroli e Ricci, candidati a governatore; Lollobrigida oggi arriva in città. Ci sarà un focus sull’acquacoltura.

Marche, Acquaroli: Isi nominato Commissario alta velocità adriatica - “Oggi a Palazzo Chigi è stato firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica. Lo riporta msn.com

Acquaroli, 'Isi commissario Alta Velocità, segnale rilevanza' - "Oggi a Palazzo Chigi è stato firmato il decreto di nomina del Commissario Straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica". Da ansa.it