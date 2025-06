Marc Marquez show da primato Vittoria n 68 in top class | come Ago Bezzecchi da applausi Bagnaia c’è

Una giornata memorabile nel mondo delle due ruote: Marc Marquez conquista la sua 68ª vittoria in top class, raggiungendo un traguardo storico e agganciando leggende come Giacomo Agostini. Tuttavia, il vero spettacolo arriva da Marco Bezzecchi, che con coraggio e determinazione mette in crisi anche il campione, regalando emozioni e applausi. La gara di Olanda si conclude così, lasciando il pubblico incantato e ansioso di assistere alle prossime sfide.

Vince Marquez. Ovvero Marc. Primo posto, allungo in classifica, aggancio (storico) a Giacomo Agostini, nella classifica delle vittorie (in top class, è arrivata la numero 68): il pilota Ducati, s’impone così anche nel Gp di Olanda. Vince Marc, dunque, ma le cose più belle ed emozionanti le mette in fila Marco Bezzecchi. Capace di andare in pressing su Re Marquez per oltre metà gara e di portare la sua Aprilia sul podio. Secondo posto per lui, dopo il terzo nella Sprint, a confermare che il progetto Aprilia sta correndo veloce. La gara di Bez è stata un concentrato di sorpassi perfetti (soprattutto quello su Bagnaia ) e di una energia preziosissima anche in prospettiva futura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marc Marquez, show da primato. Vittoria n. 68 in top class: come Ago. Bezzecchi da applausi, Bagnaia c’è

