Marano incidente tra auto e scooter

Un incidente tra auto e scooter scuote Marano questa mattina, creando caos sulla strada Argini. Poco prima delle 9:30, le cause sono ancora in fase di accertamento, mentre i vigili del fuoco e l'ambulanza intervenute prontamente cercano di gestire la situazione. La viabilità è in tilt, lasciando gli automobilisti in attesa di chiarimenti e normalizzazione. Seguiteci per aggiornamenti su questa vicenda e sui percorsi alternativi.

In mattinata, poco prima delle 9:30, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e uno scooter sono venuti a contatto.¬†Una squadra di vigili del fuoco √® sul posto per consentire le operazioni di ripresa del traffico, c'√® anche un'ambulanza. Viabilit√† lungo strada Argini in tilt.¬†. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - scooter - marano - incidente

Ragazza in scooter travolta da un'auto al viale della Vittoria, è il secondo incidente nella zona in poche ore - In un tragico evento che ha scosso Ancona, una giovane donna in scooter è stata investita da un'auto al viale della Vittoria.

Marano Marchesato: violento incidente frontale tra un’auto e una moto, 18enne in condizioni critiche https://quicosenza.it/news/area-urbana/marano-marchesato-violento-incidente-frontale-tra-unauto-e-una-moto-18enne-in-condizioni-critiche… via @quicosen Vai su X

In 3 in scooter, impattano contro le auto: anche 2 minorenni in prognosi. Il grave incidente stradale è avvenuto questa notte a Mugnano di Napoli, i... Vai su Facebook

Marano, incidente tra auto e scooter; Scooter con a bordo tre ragazzi si scontra con due auto: feriti i tre giovani, sono gravi; Incidente stradale a Villaricca: scontro auto-scooter, traffico in tilt.

Incidente a Marano, scontro frontale tra scooter e auto: Pasquale Gaudino muore a 60 anni - Fanpage.it - Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 febbraio, a Marano, nella provincia di Napoli: il bilancio è di un morto, Pasquale Gaudino, 60 anni, che a bordo del suo ... Si legge su fanpage.it

Marano, scontro auto-scooter: grave una sedicenne - Il Mattino - La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio della polizia municipale di Marano. Secondo ilmattino.it