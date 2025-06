Manuela Moreno l' incidente con gli ultras le omissioni di Adriano Galliani le nozze saltate | Lo sposo sparito tre giorni prima delle nozze

Manuela Moreno, con il suo inconfondibile stile, porta alla luce le storie più scottanti e invisibili dell’attualità, come l’incidente con gli ultras di Manuela Moreno, le omissioni di Adriano Galliani e le nozze saltate con lo sposo scomparso tre giorni prima del sì. L’attualità non va in vacanza, e nemmeno "Filorosso", il programma che guida i telespettatori in un viaggio di approfondimento della cronaca, svelando verità nascoste e retroscena sorprendenti.

🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Manuela Moreno, l'incidente con gli ultras, le omissioni di Adriano Galliani, le nozze saltate: «Lo sposo sparito tre giorni prima delle nozze»

Filorosso 2025: manuela moreno torna in prima serata su rai 3 con un talk estivo - Filorosso 2025, condotto da Manuela Moreno e in onda dal 16 giugno su Rai 3, si prepara a conquistare il pubblico con un talk estivo di grande spessore.