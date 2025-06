Manuela Canale figlia di Carmelo Canale collaboratore di Borsellino ricorda ‘il signor giudice’ – Il video

Il ricordo di Manuela Canale, figlia di Carmelo Canale e collaboratore di Borsellino, si intreccia con la memoria collettiva di un’Italia che non dimentica. Durante la cerimonia a Montecitorio, il 30 giugno 2025, si è rivissuta la tragica storia di via D’Amelio, presentando per la prima volta la borsa di Paolo Borsellino. Un momento toccante, arricchito dalla presenza del Presidente Mattarella, che ci invita a riflettere sul valore della giustizia e della memoria.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 La cerimonia a Montecitorio in memoria di Paolo Borsellino. Presentata per la prima volta la borsa che il giudice aveva con se' il giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Alla cerimonia presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

