Mansarda a fuoco in via Nizza | muore 35enne ustionato ragazzino di 12 anni

Un tragico incendio scoppiato nella notte in via Nizza a Torino ha sconvolto la comunità: un uomo di 35 anni ha perso la vita e un ragazzino di soli 12 anni è rimasto gravemente ustionato. Le fiamme, probabilmente causate da una fuga di gas, hanno devastato una mansarda, richiedendo l’intervento immediato di vigili del fuoco. La scena è stata un mix di dolore e coraggio, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa drammatica notte.

Nella notte un incendio, probabilmente per uno scoppio dovuto a una fuga di gas, è divampato in una mansarda in Nizza 389 a Torino. Per domare le fiamme sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. E’ morto un uomo di 35 anni, Jacopo Peretti. Un ragazzino di 12 anni ha invece riportato ustioni gravi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mansarda a fuoco in via Nizza: muore 35enne, ustionato ragazzino di 12 anni

