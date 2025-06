Mannini futuro della Roma parola a Gasperini | chance in B per Plaia

Le ultime ore sono decisive per la Roma: il club lavora intensamente per alleggerire la rosa e aprire le porte a un mercato di livello, fondamentale per il progetto di Gasperini. Tra cessioni strategiche come Abraham e Paredes, e nuovi colpi in arrivo, la squadra si prepara a sfidare le grandi d’Europa. Il futuro dei giallorossi si gioca sul filo e le scelte di oggi definiranno il cammino verso la Champions League.

Ultime ore a disposizione della Roma per piazzare quelle cessioni necessaria a chiudere indenni il capitolo gentlement agreement con la UEFA e far partire finalmente un mercato in entrata che dovrà essere importante, per regalare a Gasperini una rosa da Champions League. Si vagliano tante piste, quelle più importanti che vedono Paredes verso il Boca Juniors e soprattutto Abraham al Besiktas e quelle accessorie di Pagano e Cherubini sondati da Bari e Sassuolo, con i giovani che possono ancora una volta dare una mano al club finanziariamente parlando. Chi invece non si muoverà è Mattia Mannini. Trattasi di uno dei talenti più interessanti della cantera giallorossa, un classe 2006, protagonista anche con l'Italia U19, che sa agire da interno di centrocampo ma dà il meglio di se da terzino o esterno, un ruolo che Gasperini tiene molto in considerazione.

