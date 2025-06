Mani in primo piano | il trend unghie dell’estate 2025 si gioca tutto sul colore

esprimere sé stessi con colori vivaci e finish luminosi, trasformando ogni manicure in un vero e proprio statement di stile.

Forme minimal, finish luminosi e nuance decise dettano il ritmo della stagione. Intanto, WYCON Cosmetics rilegge lo smalto come manifesto di personalità e stile. C’è chi parla di ritorno all’essenziale, chi invece legge tra le righe una nuova dichiarazione di forza. Di certo, le mani non restano più in secondo piano. Nell’estate 2025, le unghie si fanno protagoniste con un’estetica curata, ma mai eccessiva. Il minimalismo incontra la voglia di colore in un equilibrio perfetto tra naturalezza e identità visiva: nuance piene, lucide, intense, ma sempre capaci di raccontare qualcosa in più di chi le indossa. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mani in primo piano: il trend unghie dell’estate 2025 si gioca tutto sul colore

In questa notizia si parla di: mani - piano - unghie - estate

Socchiudo gli occhi ed è subito estate sulle mie mani con la collezione #Make 'Em Jelly Unghie che incantano grazie alle tip del nuovo sistema GELevate™ e a questo colore brillante e corposo della collezione Summer 2025 (Blushin' Pride) @m Vai su Facebook

Mani in primo piano: il trend unghie dell’estate 2025 si gioca tutto sul colore; Unghie estate 2025 ?? le nail art di tendenza; Le tendenze pedicure della Primavera 2025.

Mani in primo piano: il trend unghie dell’estate 2025 si gioca tutto sul colore - C’è chi parla di ritorno all’essenziale, chi invece legge tra le righe una nuova dichiarazione di forza. Segnala 361magazine.com

Né bianco e né rosso, sono queste le 4 tendenze per unghie alla moda in estate - Per unghie alla moda anche in estate ecco le 4 tendenze da provare subito: sono completamente diverse dai soliti colori. diregiovani.it scrive