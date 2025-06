Manchester City contro Al Hilal

Preparati a un incontro epico: Manchester City e Al Hilal si sfideranno il 30 giugno 2025 alle 15:20 a Orlando, in una partita da non perdere! Entrambe le squadre arrivano imbattute, ma solo una potrà avanzare ai quarti di finale dei Mondiali del Club, continuando a scrivere la propria storia. Chi avrà la meglio? Scopriamo insieme cosa ci riserva questa sfida emozionante!

2025-06-30 15:20:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita per . Sia il Manchester City che Al Hilal arrivano a Orlando imbattuti, ma solo uno può raggiungere i quarti di finale quando si affrontano negli ultimi 16 anni di lunedì nei Mondiali del Club. City è stata in forma devastante, navigando attraverso il gruppo G con i punti massimi e finendo con la migliore differenza di porta del torneo. Al Hilal, nel frattempo, è progredito dal Gruppo H dopo una grinta in fase di fase di gruppo, prendendo il secondo posto dietro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: manchestercity - hilal - devastante - forma

Pronostico Manchester City-Al Hilal: statistiche e analisi.

Manchester City-Al Hilal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - I Citizens di Guardiola se la vedranno con la formazione di Inzaghi per giocarsi un posto nei quarti di finale ... Si legge su tuttosport.com

Manchester City-Al Hilal: dove vederla in tv, orario e formazioni della sfida del Mondiale per Club - Tutto pronto per una nuova sfida tra Guardiola e Simone Inzaghi, la prima al Mondiale per club. Secondo corrieredellosport.it