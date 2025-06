Manchester City-Al Hilal | le probabili formazioni e dove vederla

Preparati a vivere una sfida mozzafiato tra Manchester City e Al Hilal, un duello che potrebbe decidere le sorti degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Dopo una stagione sottotono, i citizens sono determinati a riscattarsi, mentre gli arabi vogliono sorprendere e continuare il loro cammino sorprendente. Scopri le probabili formazioni e dove poter seguire questa emozionante partita, che promette spettacolo sotto le luci di Orlando.

Gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Dopo una stagione anonima gli inglesi sono tornati sui loro livelli e si candidano alla vittoria finale, ma gli arabi vogliono provare a rovinare i loro piani. Manchester City-Al Hilal si giocherà martedì 1 luglio 2025 alle ore 03.00 il Camping World Stadium di Orlando. MANCHESTER CITY-AL HILAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi sono l’unica squadra ad aver chiuso a punteggio pieno il loro girone, frutto di tre vittorie su tre. Hanno esordito battendo per 2-0 i marocchini del Wydad, per poi ripetersi rispettivamente contro Al-Ain(6-0) e Juventus(5-2). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Manchester City-Al Hilal: le probabili formazioni e dove vederla

