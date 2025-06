Manchester City-Al Hilal | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti uno degli incontri più attesi del Mondiale per Club, preparati a vivere un’emozionante sfida tra Manchester City e Al Hilal al Camping World Stadium di Orlando. Con orario, formazioni probabili e tutte le dritte su dove vederla in tv, ti guiderò passo dopo passo in questa avventura. Resta sintonizzato, perché questa partita promette scintille!

Al Camping World Stadium la sfida del Mondiale per Club Manchester City-Al Hilal: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Camping World Stadium di Orlando si giocherà la gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Manchester City-Al Hilal. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e .

