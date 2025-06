Manca davvero poco | torna a Villa dei Vescovi Sapori sotto le Stelle la cena con le Tavole Tauriane

Manca davvero poco all’appuntamento più gustoso dell’estate euganea! Giovedì 3 luglio 2025, la magica atmosfera di Villa dei Vescovi si trasformerà in un palcoscenico di sapori con “Tavole Tauriliane – Sapori Sotto le Stelle”. Una serata esclusiva che unisce la passione per la cucina d’autore alle eccellenze del territorio, in una cornice incantevole. Un ingrediente indispensabile per vivere un’esperienza indimenticabile…

Giovedì 3 luglio 2025 torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate euganea: “Tavole Tauriliane – Sapori Sotto le Stelle”, la serata che celebra la cucina d’autore e le eccellenze del territorio nella splendida cornice della Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. Un ingrediente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

