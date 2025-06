Mamme detenute la Cassazione contro il Dl Sicurezza Paolo Siani | Pericoli enormi per i piccoli innocenti

In un contesto segnato da sfide sempre più complesse, la questione delle mamme detenute si fa sentire con forza: la Cassazione si oppone al DL Sicurezza, evidenziando rischi enormi per i piccoli innocenti coinvolti. La situazione del sistema carcerario, con il suo sovraffollamento, pone seri interrogativi sulla tutela dei diritti più vulnerabili. È ora di riflettere su soluzioni concrete per garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti.

“Le condizioni del sistema carcerario sono preoccupanti, contrassegnate da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento”. A parlare è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha ricevuto al Quirinale una rappresentanza del Corpo di polizia penitenziaria, in occasione del 208esimo anniversario della sua costituzione. (ANSA FOTO) – Notizie.com Per il capo dello stato è drammatico il numero dei suicidi nelle carceri. Un fenomeno che da troppo tempo non dà segno di arrestarsi. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Mamme detenute, la Cassazione contro il Dl Sicurezza. Paolo Siani: “Pericoli enormi per i piccoli innocenti”

In questa notizia si parla di: mamme - detenute - cassazione - sicurezza

ORA CU CIÙ CUNTA? (COME FACCIAMO A DIRGLIELO?) La Cassazione ha espresso una bocciatura senza appello del “decreto sicurezza” (Legge 9 giugno 2025, n. 80, convertita dal DL 11 aprile 2025, n. 48), evidenziando sia profili procedurali che sostan Vai su Facebook

L'appello di Unicef Italia: Mai più in carcere i figli di madri detenute; La Cassazione boccia il decreto sicurezza; Il pasticcio del decreto Sicurezza: norme a rischio, coi ricorsi lo Stato rischia di pagare caro.

Decreto sicurezza, no della Cassazione. L’opposizione: «Bene». Nordio: «Incredulo» - In 129 pagine di relazione l’ufficio del Massimario della Cassazione ha sollevato critiche al decreto sicurezza del governo approvato il 4 giugno. Secondo roma.corriere.it

La Cassazione boccia il decreto sicurezza, rischio incostituzionalità - In un parere di 129 pagine la corte di Cassazione ha espresso seri dubbi sia sul metodo di applicazione, si nel merito del contenuto del decreto sicurezza, che è a rischio ... Da quifinanza.it