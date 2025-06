Mamdani | più tasse ai ricchi di New York

Zohran Mamdani, giovane e ambizioso candidato alle primarie Dem di New York, si fa portavoce di un messaggio forte contro le ingiustizie economiche. Con parole chiare e appassionate, promette di tassare maggiormente il 1% più ricco della città per ridurre la crescente disuguaglianza. La sua proposta mira a creare un sistema più equo, dove tutti possano avere pari opportunità di prosperare. Ma come cambieranno realmente le politiche fiscali?

7.05 "Non credo che dovrebbero esserci miliardari perché si tratta di troppi soldi in un momento di grande disuguaglianza e ciò di cui abbiamo più bisogno è di uguaglianza nella nostra città e nel nostro Stato, nel nostro Paese". Così il 33enne Zohran Mamdani,vincitore del primo turno delle primarie Dem per la candidatura a sindaco di New York City (elezioni a novembre). Ha detto che aumenterà le tasse sull'1% più ricco, le aziende più redditizie, per migliorare la qualità della vita a tutti" Trump a Fox News: "Un pazzo comunista". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un socialista per New York Le primarie dem a Mamdani Con il 43% straccia Cuomo col solo appoggio della base e dei sanderisti Nato in Uganda, musulmano, pro Lgbtq e pro Pal, parla di bus gratuiti, affitti congelati e tasse ai ricchi

Con il 43%, il 33enne straccia Cuomo con il solo appoggio della base e dei sanderisti. Nato in Uganda, musulmano, pro Lgbtq e pro Pal, parla di bus gratuiti, affitti congelati e tasse ai ricchi

