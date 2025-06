Maltrattamenti danneggiamento a seguito di incendio e porto di armi | 39enne agrigentino arrestato a Cesenatico

Un nuovo episodio di cronaca scuote la tranquillità di Cesenatico: un 39enne agrigentino è stato arrestato dai carabinieri di San Mauro Pascoli per maltrattamenti, danneggiamento a seguito di incendio e porto di armi. L’uomo, ricercato dalla Procura di Agrigento, ora si trova in custodia, sotto il peso di accuse pesanti. La vicenda evidenzia come la giustizia italiana continui a vigilare sulla sicurezza dei cittadini, garantendo che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato un uomo di 39 anni, originario della provincia di Agrigento, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica del tribunale di Agrigento. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

