Maltempo nel Torinese | forte temporale in montagna fiume esondato a Bardonecchia

Il maltempo nel torinese si è trasformato in una vera e propria emergenza, con un forte temporale in montagna che ha causato l’esondazione dei fiumi Frejus e Dora a Bardonecchia. La situazione si è aggravata, con l'acqua che ha invaso la statale 335 e messo a rischio le comunità locali. L’amministrazione invita alla massima prudenza: è fondamentale seguire le disposizioni per garantire la sicurezza di tutti.

Disastro a causa del maltempo a Bardonecchia. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno 2025, sono esondati i fiumi Frejus e Dora, in particolare nella zona a valle del paese. L'acqua ha invaso anche la statale 335. L'amministrazione comunale invita a "non avvicinarsi ai ponti, evitare gli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

