Maltempo in Valle d’Aosta per due frane chiusa strada regionale per Cogne

Il maltempo colpisce duramente la Valle d’Aosta, causando due frane che hanno ostruito la strada regionale per Cogne. La violenta perturbazione della scorsa notte ha generato smottamenti nel tratto di Chevril ad Aymavilles, rendendo impraticabile l’arteria per circa 800 metri. La situazione ha messo in allerta le autorità e i residenti, mentre si lavora per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza. La natura si mostra ancora una volta imprevedibile e potente.

(Adnkronos) – A causa di un violento temporale che ha colpito la scorsa notte la Valle d’Aosta, due frane si sono abbattute sulla strada regionale per Cogne in località Chevril ad Aymavilles. Il materiale caduto ha ostruito per circa 800 metri la strada regionale che al momento risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: valle - aosta - frane - maltempo

I comuni più ricchi della Valle d’Aosta, Courmayeur in vetta - La Valle d'Aosta, sesta regione più ricca d'Italia, emerge nel Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi del 2023.

? Maltempo in arrivo al Nord, in particolare in Piemonte, Val d’Aosta e Lombardia soprattutto nelle regioni viciniori alle Alpi… Temporali forti, piogge diffuse e neve a quote alte Allerta meteo da gialla ad arancione, segnalata da @ilmeteo e @DPCiv Vai su Facebook

Maltempo in Valle d'Aosta, per due frane chiusa strada regionale per Cogne; Maltempo, nubifragi in Valle d’Aosta: frane circondano Cogne, paese isolato | FOTO; Maltempo in Valle d’Aosta, per due frane chiusa strada regionale per Cogne.

Maltempo in Valle d'Aosta, per due frane chiusa strada regionale per Cogne - A causa di un violento temporale che ha colpito la scorsa notte la Valle d’Aosta, due frane si sono abbattute sulla strada regionale per Cogne in località Chevril ad Aymavilles. Segnala msn.com

Bomba d’acqua innesca due frane a Cogne, paese di nuovo isolato un anno dopo l’alluvione - Una violenta perturbazione che si è abbattuta sulla zona nella notte, infatti, ha innescato una bomba d’acqua che ha causato due grandi ... fanpage.it scrive