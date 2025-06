Maltempo in Piemonte a Bardonecchia esonda il Rio Frejus

Un'improvvisa ondata di maltempo ha colpito Bardonecchia, provocando l'esondazione del Rio Frejus e riaccendendo i timori nell'alta Valsusa a quasi due anni dall'alluvione. Le intense piogge delle ultime ore mettono alla prova la resilienza della comunitĂ locale, mentre le autoritĂ invitano tutti alla massima prudenza: residenti e turisti devono restare vigili e adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza.

Un'ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore a Bardonecchia causando l'esondazione del Rio Frejus. A quasi due anni dall’alluvione che ha interessato il comune piemontese dell'alta Valsusa, è di nuovo massima allerta nell'area. A causare l'esondazione del fiume sono state le violenti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore. La sindaca, Chiara Rossetti, ha invitato residenti e turisti a restare a casa, non usare l'automobile, non avvicinarsi ai ponti e a evitare gli spostamenti. Nel frattempo la Sitaf, la societĂ che gestisce l’autostrada A32, ha chiuso per allagamenti gli svincoli autostradali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo in Piemonte, a Bardonecchia esonda il Rio Frejus

In questa notizia si parla di: maltempo - bardonecchia - frejus - piemonte

Maltempo nel Torinese: forte temporale in montagna, fiume esondato a Bardonecchia - Il maltempo nel torinese si è trasformato in una vera e propria emergenza, con un forte temporale in montagna che ha causato l’esondazione dei fiumi Frejus e Dora a Bardonecchia.

Maltempo in Piemonte, a Bardonecchia esonda il Rio Frejus; Maltempo Piemonte, il rio Frejus esonda a Bardonecchia; Bardonecchia (Torino), esonda il rio Frejus: lanciata l'allerta massima.

Maltempo, esondazione a Bardonecchia: torna incubo a due anni dall'alluvione. Sindaca: "Restate in casa" - Di nuovo massima allerta nel comune dell'Alta Valsusa per una nuova esondazione del Rio Frejus causata dalle violenti piogge delle ultime ore ... Secondo adnkronos.com

Esondazione a Bardonecchia, il Rio Frejus rompe gli argini in centro. Sindaca: "State a casa" - "Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti”. Segnala quotidiano.net