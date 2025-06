Maltempo a Valdisotto | frane e evacuazioni dopo il temporale

Un violento temporale ha devastato Valdisotto, provocando frane e situazioni di emergenza che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La zona, già duramente colpita dall’alluvione passata, si trova ora ad affrontare un nuovo capitolo di difficoltà. La comunità è in allerta: ecco cosa sta succedendo e come ci si sta preparando a fronteggiare questa emergenza imprevista.

Un violentissimo temporale si è abbattuta nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno, sul territorio comunale di Valdisotto, causando frane e situazioni di emergenza che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. L’area colpita è la stessa già devastata dalla tragica alluvione del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: frane - valdisotto - temporale - maltempo

