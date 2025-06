Maltempo a Bardonecchia esonda il rio Frejus | le immagini del fiume di fango

Il maltempo record sta sconvolgendo Bardonecchia, con il Rio Fregius che esonda e si trasforma in un fiume di fango, causando danni e blocchi alla viabilità. Immagini drammatiche di un'area sotto assedio da eventi estremi che hanno anche portato una vittima. La forza della natura si manifesta in modo devastante, ricordandoci quanto sia importante monitorare e prepararsi alle sfide dei cambiamenti climatici.

Con il caldo record arrivano anche violenti nubifragi ed eventi estremi, soprattutto al Nord. I violenti temporali che si sono abbattuti sulle Alpi hanno trasformato il torrente che attraversa Bardonecchia in un fiume di fango. C’è anche una vittima. Una notevole quantità di detriti (terra e pietre) sono stati trascinati sulla sede stradale bloccando il traffico veicolare e rendendo impossibile la prosecuzione di macchine e autotreni in transito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo a Bardonecchia, esonda il rio Frejus: le immagini del fiume di fango

