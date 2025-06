Malpensa marocchino espulso dopo ben 142 segnalazioni di polizia

Un malpensa marocchino, al centro di oltre 142 segnalazioni alle autorità, è stato infine espulso dopo aver accumulato una lunga lista di reati gravissimi, tra cui furto aggravato, estorsione e ricettazione. La sua condotta pericolosa ha messo a rischio la sicurezza pubblica, dimostrando ancora una volta l’importanza di un sistema di tutela efficace e deciso. La legalità vince contro il crimine, garantendo serenità a tutti i cittadini.

Responsabile dei reati di furto aggravato, estorsione, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito, minaccia, lesioni personali, rissa, guida senza patente.

