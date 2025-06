Malore in spiaggia muore a 49 anni sotto gli occhi di amici e parenti

Una domenica di sole si è trasformata in una tragedia sulla spiaggia pugliese, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita improvvisamente a causa di un malore. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile. Un dramma che ha sconvolto amici e familiari, ricordando quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. Leggi anche: Nubifragio in Italia, frane e un paese isolato.

Una domenica iniziata con il sole si è trasformata in tragedia. Un uomo di 49 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava a riva con amici e familiari. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e l’ elisoccorso, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Ecco cosa è successo nelle ultime ore sul litorale pugliese. Leggi anche: Nubifragio in Italia, frane e un paese isolato: la situazione Malore fatale in riva al mare. Il dramma si è consumato a Margherita di Savoia, sul litorale della provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in acqua, a riva, in compagnia di famiglia e amici, quando si è accasciato improvvisamente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Malore in spiaggia, muore a 49 anni sotto gli occhi di amici e parenti

