Malore in acqua bimba di 8 anni annega in piscina

Una tragedia sconvolge Rende: una bambina di 8 anni ha perso la vita annegando in piscina durante una giornata di svago. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un dramma che sottolinea l’importanza della vigilanza e delle misure di sicurezza nelle aree acquatiche, affinché eventi così dolorosi possano essere evitati in futuro.

Una bimba di 8 anni è morta annegata all’interno della piscina di un parco acquatico di Rende (Cosenza) Inutili i soccorsi: per la piccola non c’è stato nulla da fare. Secondo i carabinieri, la bambina stava giocando in acqua quando ha avuto un malore. tgcom24.mediaset.it. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore in acqua, bimba di 8 anni annega in piscina

