Malore durante un’escursione in Val di Mello | 70enne soccorso

Durante un’escursione in Val di Mello, un uomo di 70 anni ha accusato un malore improvviso, richiedendo l’intervento tempestivo del Soccorso alpino. L’operazione, svolta con professionalità e rapidità, ha permesso di mettere in salvo il turista e garantire le cure necessarie. La montagna, seppur affascinante, può riservare insidie imprevedibili: ecco perché è fondamentale essere sempre preparati e affidarsi a chi conosce i rischi del territorio.

Intervento del Soccorso alpino nel pomeriggio di domenica 29 giugno in Val di Mello, frazione del comune di Valmasino. Intorno alle 16:00, una squadra della Stazione di Valmasino – VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna del CNSAS – è stata attivata per prestare assistenza a un uomo di 70 anni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: mello - soccorso - malore - durante

Muore per un malore durante un'escursione: tragedia in Val Masino; Tragedia in montagna, precipitano dalla parete durante l'esercitazione: le vittime sono Luca Piani, Alessandro Pozzi, Simone Giacomelli; “Il medico sull’ambulanza a Trivero c’è solo nei giorni feriali”.

Malore durante il calcetto. Salvo col soccorso-lampo - la Nazione - lampo Un filo sottile ha separato la vita dalla tragedia ieri mattina a Soci, quando un uomo di 52 anni è ... Riporta lanazione.it

Lecco, malore fatale durante la vacanza - MSN - L’uomo è stato stato soccorso immediatamente dai bagnini ma non c’è stato nulla da fare. Secondo msn.com